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Еще 80 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 80 человек. Всего в регионе зарегистрировано 564 265 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 65 пациентов. Общее число вылечившихся – 550 258.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
В связи с выздоровлением выписали 65 пациентов. Общее число вылечившихся – 550 258.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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В Свердловской области выявили 82 случая коронавируса
08 января 2023
08 января 2023