Еще 80 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 80 человек. Всего в регионе зарегистрировано 564 265 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 65 пациентов. Общее число вылечившихся – 550 258.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.