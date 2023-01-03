«Автомобилист» проиграл 9-й матч подряд в КХЛ, но остался на 1-й строчке в конференции

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ в третий раз за 10 дней встречался с омским «Авангардом». И в третий раз проиграл. В общей сложности это уже 9-е поражение подряд у екатеринбургского клуба.Матч проходил в Омске на новенькой G-Drive Арене в присутствии почти 12 тысяч зрителей. В отличие от двух предыдущих встреч с «Авангардом», проигранных «Автомобилистом» вчистую (0:5 и 1:7), в этот раз была упорная борьба.Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. На 18-й секунде второй двадцатиминутки счёт открыли хозяева – отличился Корбан Найт. Спустя минуту счёт сравнял Даниил Тарасов. На 16-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд – шайба на счету молодого нападающего Арсения Грицюка.Счёт 2:1 сохранился до окончания третьего периода. «Автомобилист» проиграл девятую игру подряд. «Авангард», в свою очередь, одержал восьмую победу в девяти последних матчах. Но при этом команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в Восточной конференции. Сегодня шанс подвинуть «Автомобилист» и выйти на первое место был у «Металлурга», но магнитогорцы проиграли дома уфимскому «Салавату Юлаеву» 0:2. Таким образом, в турнирной таблице конференции после 48 матчей пять команд расположились в диапазоне двух очков: у «Автомобилиста» 63 балла, «Металлург» и «Авангард» имеют в активе по 62 очка, у «Салавата Юлаева» и сыгравшей на матч больше «Сибири» – по 61. Всего команды в «регулярке» проведут 68 матчей.