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«Автомобилист» проиграл 9-й матч подряд в КХЛ, но остался на 1-й строчке в конференции

19.50 Воскресенье, 8 января 2023
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ в третий раз за 10 дней встречался с омским «Авангардом». И в третий раз проиграл. В общей сложности это уже 9-е поражение подряд у екатеринбургского клуба.

Матч проходил в Омске на новенькой G-Drive Арене в присутствии почти 12 тысяч зрителей. В отличие от двух предыдущих встреч с «Авангардом», проигранных «Автомобилистом» вчистую (0:5 и 1:7), в этот раз была упорная борьба.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. На 18-й секунде второй двадцатиминутки счёт открыли хозяева – отличился Корбан Найт. Спустя минуту счёт сравнял Даниил Тарасов. На 16-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд – шайба на счету молодого нападающего Арсения Грицюка.

Счёт 2:1 сохранился до окончания третьего периода. «Автомобилист» проиграл девятую игру подряд. «Авангард», в свою очередь, одержал восьмую победу в девяти последних матчах. Но при этом команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в Восточной конференции. Сегодня шанс подвинуть «Автомобилист» и выйти на первое место был у «Металлурга», но магнитогорцы проиграли дома уфимскому «Салавату Юлаеву» 0:2. Таким образом, в турнирной таблице конференции после 48 матчей пять команд расположились в диапазоне двух очков: у «Автомобилиста» 63 балла, «Металлург» и «Авангард» имеют в активе по 62 очка, у «Салавата Юлаева» и сыгравшей на матч больше «Сибири» – по 61. Всего команды в «регулярке» проведут 68 матчей.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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15:37 В Свердловской области выявили 82 случая коронавируса
14:51 Синоптики продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
14:07 Супруг умершей после операции жительницы Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину
12:43 В Индии арестовали жителя Каменска-Уральского за посещение священного холма без разрешения
11:53 Под Нижним Тагилом молодой водитель сбил на «зебре» женщину
10:46 Свердловские спасатели напомнили порядок действий при заглохшем на трассе автомобиле
10:00 В Каменском городском округе случился крупный пожар
19:46 В Екатеринбурге автомобиль вылетел с дороги на автобусную остановку
18:19 Осуждённые женщины тагильской ИК-6 занялись новогодним квиллингом
17:33 Последствия ночного снегопада в Свердловской области ликвидируют 305 снегоуборочных машин
16:31 В Свердловской области выявили 83 случая коронавируса
15:34 В столице Урала затопило перекрёсток в центре Уралмаша
14:39 В Асбесте ищут пропавшего 3 января 30-летнего мужчину
13:39 В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия
12:28 Катавшиеся по двору на машине нижнетагильские подростки сбили полицейского
11:18 Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
10:39 В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
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22:18 ХК «Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ
18:28 Президент «Урала» поддержал идею назвать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле
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