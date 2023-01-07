В Свердловской области выявили 82 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили ещё 82 случая коронавируса. Вчера опрештаб сообщал о 83 заболевших в регионе. Всего было зарегистрировано 564 185 случаев.По данным на 8 января, по выздоровлению было выписано 124 человека. За весь период пандемии из свердловских больниц выписали 550 193 пациента.Смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было. За всё время в Свердловской области было зафиксировано 10 908 летальных исходов среди больных коронавирусом.