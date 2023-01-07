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В Свердловской области выявили 82 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 82 случая коронавируса. Вчера опрештаб сообщал о 83 заболевших в регионе. Всего было зарегистрировано 564 185 случаев.
По данным на 8 января, по выздоровлению было выписано 124 человека. За весь период пандемии из свердловских больниц выписали 550 193 пациента.
Смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было. За всё время в Свердловской области было зафиксировано 10 908 летальных исходов среди больных коронавирусом.
По данным на 8 января, по выздоровлению было выписано 124 человека. За весь период пандемии из свердловских больниц выписали 550 193 пациента.
Смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было. За всё время в Свердловской области было зафиксировано 10 908 летальных исходов среди больных коронавирусом.
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В Свердловской области выявили 83 случая коронавируса
07 января 2023
07 января 2023