ХК «Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 6 января клуб из Екатеринбурга встречался на выезде с челябинским «Трактором», и уступил по буллитам.Хотя всё шло к тому, что «Трактор» одержит победу в основное время – на шайбу, заброшенную в первом периоде казахстанско-канадским нападающим «Автомобилиста» Кёртисом Волком, челябинцы ответили тремя голами – отличились Никита Сошников, Антон Бурдасов и Михаил Горюнов-Рольгизер. В результате за 2,5 минуты до конца основного времени «Автомобилист» проигрывал 1:3.Но шайбы, заброшенные после снятия вратаря на 58-й и 60-й минутах, позволили «Автомобилисту» перевести игру в овертайм. В составе екатеринбуржцев вновь отличились легионеры – защитник из США Ник Эберт и немецкий нападающий Брукс Мэйсек.Счёт 3:3 сохранился и после дополнительной пятиминутки. А в серии буллитов сильнее оказался «Трактор».В итоге «Автомобилист» потерпел восьмое поражение подряд, но благодаря набранному очку по-прежнему сохраняет первое место в Восточной конференции. У команды из Екатеринбурга в активе 63 очка, у «Металлурга» из Магнитогорска – 62. Далее в турнирной таблице конференции следуют «Сибирь» (61 очко, но на два сыгранных матча больше) и «Авангард» (60 очков).Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Омске против «Авангарда», нанесшего екатеринбуржцам за последние 10 дней два чувствительных поражения – 0:5 и 1:7.