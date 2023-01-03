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Последствия ночного снегопада в Свердловской области ликвидируют 305 снегоуборочных машин

17.33 Суббота, 7 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области в среднем выпало шесть сантиметров снега. На востоке в некоторых местах высота снежного покрова достигла девяти сантиметров. Такие данные приводят в региональном управлении автомобильных дорог.

Как сообщают в департаменте информационной политики, последствия ночного снегопада ликвидировали 305 снегоуборочных машин. Работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега лично контролируют специалисты управления автодорог.

Отмечается, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега – в течение 24 часов.

О неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также свои замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:39 В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
09:52 В аварии на Арамильском тракте пострадали шесть человек
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14:33 38% свердловчан жалеют, что сменили работу в прошлом году
13:39 Неизвестные ограбили кофейню в Екатеринбурге
12:51 В лепестках развязки ЕКАД и Кольцовского тракта разобьют парк
12:18 На остановке в Первоуральске загорелся пассажирский автобус
11:57 Екатеринбуржец 135 раз не смог дозвониться до ГИБДД
11:45 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти малыша в больнице
10:32 Еще пять модельных библиотек планируют создать в Свердловской области
09:50 При пожаре в доме в Екатеринбурге погиб мужчина
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17:56 Синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
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