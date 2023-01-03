Последствия ночного снегопада в Свердловской области ликвидируют 305 снегоуборочных машин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области в среднем выпало шесть сантиметров снега. На востоке в некоторых местах высота снежного покрова достигла девяти сантиметров. Такие данные приводят в региональном управлении автомобильных дорог.Как сообщают в департаменте информационной политики, последствия ночного снегопада ликвидировали 305 снегоуборочных машин. Работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега лично контролируют специалисты управления автодорог.Отмечается, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега – в течение 24 часов.О неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также свои замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.