В Свердловской области выявили 83 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 83 новых случая коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 84 случаях. За всё время в регионе было зарегистрировано 564 103 случая.По данным на 7 января, был выписан по выздоровлению 161 человек. Всего вылечилось 550 069 жителей Свердловской области.За прошедшие сутки среди больных коронавирусом подтвердилась смерть одного человека. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 908 летальных исходов.