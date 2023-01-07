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В Асбесте ищут пропавшего 3 января 30-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Асбесте ищут 30-летнего Александра Котова. В последний раз он выходил на связь 3 января 2023 года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные галоши. Может передвигаться на автомобиле «ВАЗ 2112» серебристого цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные галоши. Может передвигаться на автомобиле «ВАЗ 2112» серебристого цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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