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В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Нижнем Тагиле разыскивают 68-летнего Александра Васильева. С 5 января 2023 года его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, чёрные сапоги и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, чёрные сапоги и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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