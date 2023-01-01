В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле разыскивают 68-летнего Александра Васильева. С 5 января 2023 года его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, чёрные сапоги и чёрную шапку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.