Огромные фигуры зверей установят на Кольцовском тракте

«Мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», – отметил Василий Старков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На развязке Екатеринбургской кольцевой автодороги и Кольцовского тракта проведут художественно-ландшафтное оформление территорий, сообщает E1.RU.Сейчас ведется подготовка проектной документации. Стоимость работ, включающих озеленение и установку декоративных фигур, составит 200 миллионов рублей. Площадь участка для благоустройства – 113 гектаров.Облагораживание проведут внутри колец развязки, имеющей форму клевера. Эскизный проект разработали специалисты екатеринбургской фирмы «АСГ Золотое Сечение». Он предполагает обустройства фундаментов, на которые установят огромные фигуры медведя и лося. Высота их составит 14 и 20 метров соответственно. Фигуры оборудуют подсветкой.Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ранее говорил, что развязка находится на гостевом маршруте – на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом расположен «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходят мероприятия международного уровня.