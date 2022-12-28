Возрастное ограничение 18+
Огромные фигуры зверей установят на Кольцовском тракте
Общество
Фото: проектная документация / Е1.RU
На развязке Екатеринбургской кольцевой автодороги и Кольцовского тракта проведут художественно-ландшафтное оформление территорий, сообщает E1.RU.
Сейчас ведется подготовка проектной документации. Стоимость работ, включающих озеленение и установку декоративных фигур, составит 200 миллионов рублей. Площадь участка для благоустройства – 113 гектаров.
Облагораживание проведут внутри колец развязки, имеющей форму клевера. Эскизный проект разработали специалисты екатеринбургской фирмы «АСГ Золотое Сечение». Он предполагает обустройства фундаментов, на которые установят огромные фигуры медведя и лося. Высота их составит 14 и 20 метров соответственно. Фигуры оборудуют подсветкой.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ранее говорил, что развязка находится на гостевом маршруте – на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом расположен «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходят мероприятия международного уровня.
Сейчас ведется подготовка проектной документации. Стоимость работ, включающих озеленение и установку декоративных фигур, составит 200 миллионов рублей. Площадь участка для благоустройства – 113 гектаров.
Облагораживание проведут внутри колец развязки, имеющей форму клевера. Эскизный проект разработали специалисты екатеринбургской фирмы «АСГ Золотое Сечение». Он предполагает обустройства фундаментов, на которые установят огромные фигуры медведя и лося. Высота их составит 14 и 20 метров соответственно. Фигуры оборудуют подсветкой.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ранее говорил, что развязка находится на гостевом маршруте – на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом расположен «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходят мероприятия международного уровня.
«Мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», – отметил Василий Старков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Туре установили уникальные часы
28 декабря 2022
28 декабря 2022
«Ледяной цирк» открылся в Верхней Пышме
29 декабря 2022
29 декабря 2022
В Нижнем Тагиле открыли главную елку и ледовый городок
29 декабря 2022
29 декабря 2022