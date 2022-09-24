На оформление развязки Кольцовского тракта с ЕКАД выделили 200 миллионов
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с Екатеринбургской кольцевой автодорогой из бюджета Свердловской области выделили 200 миллионов рублей. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Как объяснил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства свердловской области Василий Старков, так как развязку можно увидеть на пути в аэропорт, также рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», поэтому есть необходимость создать «привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города».
Общая площадь участка, нуждающегося в благоустройстве, составляет 113 гектаров.
Как объяснил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства свердловской области Василий Старков, так как развязку можно увидеть на пути в аэропорт, также рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», поэтому есть необходимость создать «привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города».
Общая площадь участка, нуждающегося в благоустройстве, составляет 113 гектаров.
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