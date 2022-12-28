Еще пять модельных библиотек планируют создать в Свердловской области

«Новые событийные площадки становятся настоящей точкой притяжения для жителей всех возрастов. Актуальное техническое оснащение модельных библиотек позволяет чрезвычайно разнообразить проводимые мероприятия. И конечно, очень важно, что создание библиотек нового поколения благодаря национальному проекту „Культура“, благодаря поддержке Министерства культуры РФ одинаково доступно и для больших городов, и для совсем небольших поселков», – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в Свердловской области появятся еще пять модельных библиотек. Четыре из них создадут в рамках нацпроекта «Культура» на федеральные средства, а пятый проект получит грант из областного бюджета.В этом году в рамках нацпроекта 10 миллионов рублей получит детская библиотека Дегтярска. После модернизации там появится новое креативное пространство – ЛитТ@аун. В основе концепции дизайн-проекта – «Город возможностей», а стиль – «колор-блок» с элементами геометрической абстракции.Столько же денег направят центральной городской библиотеке Верхней Салды. В концепции обновления учреждение обыгрывает слоган «Vремя Sлово». Пять миллионов рублей выделят на создание модельной библиотеки в Косулино. В основе дизайна этого проекта – пазлы, символизирующие соединение частей в одно целое.Также пять миллионов рублей получит детская библиотека в поселке Энергетиков Серовского городского округа. В основе ее концепции – образ мощной Серовской ГРЭС. А проект первоуральской библиотеки «БиблиоКОД» получит трехмиллионный грант из регионального бюджета. В библиотеке выделят четыре локации: «Территория детства», «Территория книги», «Территория творчества», «Территория кибер-IT».