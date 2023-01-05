В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил

«Буквально только что произошло. Я иду и вдруг вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо ещё, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», – приводят слова горожанина в сообществе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вчера, 4 января, на «Горбатом мосту» рухнула часть перил. Очевидцем стал местный житель, сообщивший о произошедшем паблику «Инцидент Нижний Тагил». Молодой человек выразил беспокойство по поводу того, что под мостом в этот момент могли оказаться люди.Речь идет о пешеходном путепроводе через железнодорожные пути и реку Тагил в створе улиц Папанина и Тагильская. По данным сервиса «2ГИС», высота моста над поверхностью воды составляет более шести метров.Сообщество опубликовало видео, которым поделился очевидец. На кадрах видно, что на мосту отсутствует фрагмент ограждения.