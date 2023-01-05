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В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вчера, 4 января, на «Горбатом мосту» рухнула часть перил. Очевидцем стал местный житель, сообщивший о произошедшем паблику «Инцидент Нижний Тагил». Молодой человек выразил беспокойство по поводу того, что под мостом в этот момент могли оказаться люди.
Речь идет о пешеходном путепроводе через железнодорожные пути и реку Тагил в створе улиц Папанина и Тагильская. По данным сервиса «2ГИС», высота моста над поверхностью воды составляет более шести метров.
Сообщество опубликовало видео, которым поделился очевидец. На кадрах видно, что на мосту отсутствует фрагмент ограждения.
Речь идет о пешеходном путепроводе через железнодорожные пути и реку Тагил в створе улиц Папанина и Тагильская. По данным сервиса «2ГИС», высота моста над поверхностью воды составляет более шести метров.
Сообщество опубликовало видео, которым поделился очевидец. На кадрах видно, что на мосту отсутствует фрагмент ограждения.
«Буквально только что произошло. Я иду и вдруг вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо ещё, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», – приводят слова горожанина в сообществе.
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