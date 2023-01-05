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В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил

18.21 Четверг, 5 января 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вчера, 4 января, на «Горбатом мосту» рухнула часть перил. Очевидцем стал местный житель, сообщивший о произошедшем паблику «Инцидент Нижний Тагил». Молодой человек выразил беспокойство по поводу того, что под мостом в этот момент могли оказаться люди.

Речь идет о пешеходном путепроводе через железнодорожные пути и реку Тагил в створе улиц Папанина и Тагильская. По данным сервиса «2ГИС», высота моста над поверхностью воды составляет более шести метров.

Сообщество опубликовало видео, которым поделился очевидец. На кадрах видно, что на мосту отсутствует фрагмент ограждения.

«Буквально только что произошло. Я иду и вдруг вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо ещё, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», – приводят слова горожанина в сообществе.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:37 Путин своим первым в 2023 году указом назначил судей в Екатеринбурге и Свердловской области
17:28 Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме обойдётся почти в 1,8 млрд рублей
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16:52 В женской колонии Нижнего Тагила провели конкурс на лучшую ёлку-самоделку
15:16 В Екатеринбурге полиция будет проверять детей на соблюдение комендантского часа
14:50 Ночью в Екатеринбурге обокрали известный ресторан
13:27 Самая высокая в России школьница проживает в Верхней Пышме
12:21 Пешеход погиб под колёсами иномарки в Асбесте
11:51 Ожившая открытка известного художника вновь поздравляет Екатеринбург с Новым годом
11:23 Надворных построек лишились жители села Покровское под Каменском-Уральским
11:11 «Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга
20:35 ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции
17:33 Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
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