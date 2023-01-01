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Синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают об аномально холодной погоде в Свердловской области с 6 по 8 января. В этот период среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 7 и более градусов.
В пятницу, 6 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -20…-25°C, на севере и востоке -30…-35°C. Днём -12…-17°C, на севере и востоке -21…-26°C, на крайнем севере до -30°C. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днём -13…-15°C. Ветер юго-восточный, восточный 1-6.
В субботу, 7 января, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -21…-26°C, на севере и в горах до -31°C. Днём -20…-25°C, на севере до -29°C. Ветер восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днём -20…-22°C. Ветер восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -28…-33°C, днём -26…-31°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -28…-30°C, днём -26…-28°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В пятницу, 6 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -20…-25°C, на севере и востоке -30…-35°C. Днём -12…-17°C, на севере и востоке -21…-26°C, на крайнем севере до -30°C. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днём -13…-15°C. Ветер юго-восточный, восточный 1-6.
В субботу, 7 января, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -21…-26°C, на севере и в горах до -31°C. Днём -20…-25°C, на севере до -29°C. Ветер восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ночью -21…-23°C, днём -20…-22°C. Ветер восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -28…-33°C, днём -26…-31°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -28…-30°C, днём -26…-28°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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