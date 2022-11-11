Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки
Спойлер – все были неудачными
Экономика
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Екатеринбург и Челябинск находятся на восточных склонах Уральских гор на расстоянии чуть более 200 километров друг от друга. Из-за отсутствия необходимости преодолевать Уральский хребет, между этими двумя городами-миллионниками гораздо легче организовать скоростное или высокоскоростное железнодорожное сообщение. Но, несмотря на бурные обсуждения на протяжении нескольких десятилетий, даже скорые поезда-экспрессы, которые были бы удобными для пассажиров, запустить не получается.
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челябинск активно пиарился правительствами обоих регионов в 2010-х, но к его реализации так и не смогли приступить – в 2020-м проект был заморожен (по официальной причине – из-за спада экономики, вызванного коронавирусом), а в 2021-м, несмотря на вложения из бюджета более 80 млн рублей, проектный офис ВСМ – Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» – окончательно ликвидировали.
ВСМ хотели проложить по кратчайшему маршруту между городами – параллельно автотрассе М-5 «Урал», поэтому после отказа от организации высокоскоростного сообщения для организации скоростного (маршрутная скорость до 140 км/ч) или хотя бы скорого (от 50 до 91 км/ч) сообщения оставались два варианта – через Каменск-Уральский (длина маршрута – 261 км) и через Верхний Уфалей (252 км).
Однако для организации скоростного сообщения необходима серьёзная реконструкция путей, поэтому в 2022-м году между Челябинском и Екатеринбургом запустили скорый поезд, выбрав для него маршрут через Верхний Уфалей. 11 ноября по этому маршруту стали курсировать дизель-поезда «Орлан». Это уже пятая попытка запуска скорых поездов между Екатеринбургом и Челябинском. «Вечерние ведомости» вспомнили все предыдущие попытки и изучили, чем они закончились.
1995—2003
В 1995 году, чтобы организовать экспресс-сообщение между Екатеринбургом и Челябинском, запустили скорый поезд через Каменск-Уральский. Он представлял собой не привычную электричку, а состав из четырёх вагонов на локомотивной тяге. Время в пути составляло чуть более 4 часов. В разные годы поезд имел разный номер маршрута – 189/190 (1996 год), 23/24 (1996–1998 годы), 609/610 (1998–2003 годы).
По свидетельствам пассажиров того времени, поезд пользовался спросом, пока цена на билет была в полтора–два раза ниже, чем на автобусы. После повышения цен пассажиропоток стал постепенно снижаться. В 2002 году поезд отменялся вовсе. В 2003 году движение возобновили, но в этом же году поезд отменили окончательно.
2003—2006
В 2003 году после отмены поезда на локомотивной тяге через тот же Каменск-Уральский запустили привычную электричку (подвижной состав ЭД4М, знакомый, пожалуй, всем постоянным пассажирам электричек в России) «Уралочка». Время в пути у «Уралочки» было 4 часа 10 минут, поезду был присвоен номер 829/830.
Салон «Уралочки» в 2005 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2006 году «Уралочка» была отменена из-за невостребованности.
2007—2010
В 2007 году между Екатеринбургом и Челябинском попытались организовать скорое сообщение по другой ветке – через Верхний Уфалей. Расстояние по ней всего на 9 километров меньше, чем по ветке через Каменск-Уральский, но при этом она неэлектифицирована, а некоторые перегоны на ней являются однопутными, что накладывает дополнительные трудности для организации движения. Из-за невозможности использовать электрический подвижной состав, через Верхний Уфалей пустили дизельный поезд или, как его ещё называют, рельсовый автобус РА2.
Открытие проходило летом 2007 года в торжественной обстановке, его не обошло вниманием даже руководство ОАО «РЖД»
— В преддверии своего профессионального праздника железнодорожники рады сделать жителям Свердловской области подарок. ОАО «РЖД» запускает ускоренное пассажирское движение по маршруту Свердловск-Пассажирский — Челябинск. Специально для этого проекта ОАО «РЖД» закупило новый для Урала вид транспорта — рельсовый автобус РА-2 в трехвагонном исполнении, — сказал тогдашний глава РЖД Владимир Якунин.
Поезд РА2 (Челябинск – Екатеринбург) в 2009 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Время в пути у рельсового автобуса составляло чуть более 4 часов. «Подарок» от РЖД просуществовал три года – в 2010 году маршрут был закрыт из-за невостребованности.
2016
В 2016 году вновь запустили электрички через Каменск-Уральский, присвоив поезду номер 806/805. Причём смогли сформировать расписание таким образом, что время в дороге по направлению из Екатеринбурга в Челябинска занимало рекордные для железнодорожного сообщения между городами 3 часа 29 минут. В направлении Екатеринбурга путь занимал чуть больше времени – 3 часа 58 минут.
Однако пассажиров привлечь снова не получилось — несмотря на то, что в течение нескольких месяцев действовала акция «билет в два раза дешевле, чем на автобусе». Жители двух уральских городов в большинстве своём всё равно предпочитали автобусы, и в итоге поезд № 806/805 уже в декабре 2016 года был отменён.
2022 — ?
В июле 2022 года на выставке Иннопром в Екатеринбурге губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта, одним из пунктом которого является организация железнодорожного сообщения между столицами регионов на базе пригородных поездов.
Губернаторы Свердловской и Челябинской областей подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта
11 ноября соглашение было реализовано на практике – через Верхний Уфалей стали курсировать «Орланы» – дизель-поезда РА3, представляющие собой усовершенствованную модель своего предшественника – рельсового автобуса РА2. Время в пути из Екатеринбурга в Челябинск составляет 3 часа 57 минут, в обратном направлении – на 1 минуту меньше.
По пути следования поезд останавливается на остановочных пунктах Первомайская и 236-й километр, а также на станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей и Полевской.
Сможет ли новый скорый пригородный поезд составить конкуренцию автобусному сообщению? Большой вопрос – ведь в этом же году было завершено расширение до четырёх полос всего участка автотрассы М5 между Екатеринбургом и Челябинском. И время в пути на автобусе между городами составляет примерно те же 4 часа, только этот вид транспорта имеет неоспоримое преимущество – если посмотреть на расписание автовокзалов, то автобусы между Екатеринбургом и Челябинском в течение дня отправляются с интервалом примерно в полчаса. В то время как «Орлан» имеет всего один рейс в день из Екатеринбурга (отправляется в 18:07 и прибывает в Челябинск в 22:04) и один из Челябинска (отправляется в 06:50 и прибывает в 10:46). Очевидно, не для всех удобно такое время.
Что касается стоимости проезда, то сейчас цена билета на «Орлан» от Екатеринбурга до Челябинска составляет 614 рублей 20 копеек, в то время как на автобусе поездка по аналогичному маршруту обойдётся ненамного дороже – цены начинаются от 670 рублей.
«Орлан» на станции Екатеринбург-Пассажирский после прибытия из Челябинска. Фото: све.рф
Здесь также нужно отметить, что пригородные пассажирские перевозки в России убыточны и поэтому дотируются из бюджетов субъектов РФ. И найдутся ли деньги на покрытие убытков от обслуживания «Орланов» (которые, учитывая описанную выше практику организации сообщения между городами, весьма вероятны) в условиях падающей экономики и снижения доходов бюджетов всех уровней – большой вопрос. О перспективах «Орлана» в таких условиях можете судить сами.
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