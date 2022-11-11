Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки Спойлер – все были неудачными

1995—2003

2003—2006

Салон «Уралочки» в 2005 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

2007—2010

Поезд РА2 (Челябинск – Екатеринбург) в 2009 году. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

2016

2022 — ?

Губернаторы Свердловской и Челябинской областей подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

По пути следования поезд останавливается на остановочных пунктах Первомайская и 236-й километр, а также на станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей и Полевской.

«Орлан» на станции Екатеринбург-Пассажирский после прибытия из Челябинска. Фото: све.рф

Владислав Постников © Вечерние ведомости