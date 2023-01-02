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В Арамиле завершили рекультивацию несанкционированной свалки
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Арамиле в рамках проекта «Чистая страна» завершили рекультивацию несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов, в ходе которой было восстановлено более пяти гектаров земли. Ранее там находились порядка 300 тысяч кубометров отходов, сообщают в департаменте информационной политики региона.
Подчеркивается, что рекультивация была завершена досрочно.
Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, всего на рекультивацию свалки было направлено 154,7 миллиона рублей, из которых почти 99 миллионов рублей выделены из федерального бюджета и 42,2 миллиона рублей – из областного.
Ранее сообщалось о сумме в размере более 163 миллионов рублей.
Рекультивация проводилась в несколько этапов. В начале специалисты расчистили площадь от деревьев и кустарников, затем сформировали тело полигоне. После этого была установлена система дегазации и смонтирован изолирующий экран. На последнем этапе объект покрыли плодородным слоем почвы и засеяли травой.
Подчеркивается, что рекультивация была завершена досрочно.
Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, всего на рекультивацию свалки было направлено 154,7 миллиона рублей, из которых почти 99 миллионов рублей выделены из федерального бюджета и 42,2 миллиона рублей – из областного.
Ранее сообщалось о сумме в размере более 163 миллионов рублей.
«Учитывая негативное воздействие объекта накопленного вреда на окружающую городскую среду, восстановление нарушенных земель удалось ускорить и провести менее чем за год, вместо запланированных двух лет», – приводят слова Мамантова в ДИПе.
Рекультивация проводилась в несколько этапов. В начале специалисты расчистили площадь от деревьев и кустарников, затем сформировали тело полигоне. После этого была установлена система дегазации и смонтирован изолирующий экран. На последнем этапе объект покрыли плодородным слоем почвы и засеяли травой.
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