В Арамиле завершили рекультивацию несанкционированной свалки

«Учитывая негативное воздействие объекта накопленного вреда на окружающую городскую среду, восстановление нарушенных земель удалось ускорить и провести менее чем за год, вместо запланированных двух лет», – приводят слова Мамантова в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости