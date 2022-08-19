Несанкционированную свалку в Арамиле начали рекультивировать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Начался процесс рекультивации большой несанкционированной свалки, которую навалили на территории города Арамиль. На это выделено более 163 миллионов рублей.Работы по рекультивации проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна», — напоминает администрация Свердловской области. Планируется, что за два года удастся полностью восстановить чистоту на территории в 5 гектар. На этих земель уже сформировали «тело» полигона и нанесли поверх слой песка. Сейчас проводится демонтаж водоотводных канав и устанавливается система дегазации. До конца года, — согласно графику работ, — на бывшей свалке смонтируют изолирующий экран. А на следующий год запланированы нанесение плоя плодородной почвы и посадка травы. В итоге на месте, где смердели горы мусора, должен образоваться красивый, живописный луг.Федеральная программа «Чистая страна», в рамках которой проводится рекультивация арамильской свалки, направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов, наносящих экологический вред. Главным образом, это несанкционированные свалки в границах городов. Проект был запущен в 2018-м году, и продлится ещё 2 года.