В Екатеринбурге полиция будет проверять детей на соблюдение комендантского часа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В дни зимних каникул полицейских Екатеринбурга озадачили непростой миссией. Они должны будут следить, чтобы по улицам города в ночное время не шатались малолетние и несовершеннолетние граждане.«Комендантский патруль» в первый раз выйдет на дозор сегодня, 4-го января. Отлавливать несовершеннолетних сотрудники МВД будут отлавливать не только на улице, но и в торговых центрах, в кинотеатрах, барах и ресторанах (где, вообще-то, и в дневное время несовершеннолетним не самое место). У отловленных будут устанавливать личности, а затем их передадут родителям (без нотаций детям и взрослым, разумеется, не обойдётся). Исключение будут делать только для детей и подростков, находящихся в общественных местах вместе с «предками».«Комендантский патруль» будет действовать до 9-го января. К нему привлекают не только сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, но участковых, патрульно-постовую службу и ГИБДД, — сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.