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В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Сейчас через Урал проходит циклон, который вызывает снегопады и на короткое время заметно смягчает погоду. Однако с уходом этого циклона мороз вновь усилится.
По данным синоптика, к 6-7 января мороз ночью окрепнет до -22...-27°С, в низинах до -32°С. Днем ожидается -16…-21°С, на севере до -25°С.
Сейчас через Урал проходит циклон, который вызывает снегопады и на короткое время заметно смягчает погоду. Однако с уходом этого циклона мороз вновь усилится.
По данным синоптика, к 6-7 января мороз ночью окрепнет до -22...-27°С, в низинах до -32°С. Днем ожидается -16…-21°С, на севере до -25°С.
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