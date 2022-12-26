В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.Сейчас через Урал проходит циклон, который вызывает снегопады и на короткое время заметно смягчает погоду. Однако с уходом этого циклона мороз вновь усилится.По данным синоптика, к 6-7 января мороз ночью окрепнет до -22...-27°С, в низинах до -32°С. Днем ожидается -16…-21°С, на севере до -25°С.