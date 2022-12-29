Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Свердловской области дороги от снега расчищали 317 спецмашин. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.По данным регионального управления автомобильных дорог, за сутки в среднем выпало около семи сантиметров снега. На западе области высота снежного покрова достигла 11 сантиметров. Сильный снегопад все еще продолжается в восточных районах. Ограничений движения на дорогах не зафиксировано.Ночью на борьбу со снегом вышло 317 единиц снегоуборочной техники. Для ликвидации зимней скользкости израсходовано 250 тонн песка и 8,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Работы по очистке дорог будут продолжать до конца снегопада и полного устранения снежных заносов.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.