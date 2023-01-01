Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 3 января. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня, 3 января, в Свердловской области ожидается сильный снег.Снегопад способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.