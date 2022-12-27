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Более 150 катков открылось в Екатеринбурге
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге этой зимой для горожан открылось 155 катков. Среди них есть как платные, так и бесплатные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ледовые площадки открыли во дворах, при учреждениях образования, а также на территориях спортивных комплексов: стадионе «Локомотив-Изумруд» (Стачек, 3), стадионе «Юность» (Куйбышева, 32а), стадионе «Локомотив» (Расточная, 18), «Екатеринбург Арене» (Репина, 5), стадионе детско-юношеской спортивной школы № 19 (Кировградская, 30а).
Больше всего катков – около 30 – залили в Октябрьском районе. В Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах – порядка 25 в каждом.
Популярностью пользуется каток «Северное сияние» в ЦПКиО имени Маяковского. Также работает каток «Сезоны площадью 3 600 квадратных метров у башни «Исеть» на улице Бориса Ельцина, 6/2. Каток с ледовым городком открылся и у МВЦ «Екатеринбург-Экспо». А жители и гости Академического района смогут покататься на коньках на пруду в Преображенском парке.
Более 80 процентов катков в уральской столице действуют в свободном доступе. Перечень ледовых площадок опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
Ледовые площадки открыли во дворах, при учреждениях образования, а также на территориях спортивных комплексов: стадионе «Локомотив-Изумруд» (Стачек, 3), стадионе «Юность» (Куйбышева, 32а), стадионе «Локомотив» (Расточная, 18), «Екатеринбург Арене» (Репина, 5), стадионе детско-юношеской спортивной школы № 19 (Кировградская, 30а).
Больше всего катков – около 30 – залили в Октябрьском районе. В Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах – порядка 25 в каждом.
Популярностью пользуется каток «Северное сияние» в ЦПКиО имени Маяковского. Также работает каток «Сезоны площадью 3 600 квадратных метров у башни «Исеть» на улице Бориса Ельцина, 6/2. Каток с ледовым городком открылся и у МВЦ «Екатеринбург-Экспо». А жители и гости Академического района смогут покататься на коньках на пруду в Преображенском парке.
Более 80 процентов катков в уральской столице действуют в свободном доступе. Перечень ледовых площадок опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
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