В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в Уфе, Салехарде, Ноябрьске и Оренбурге.В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержаны рейсы авиакомпаний «ЮТэйр», «Ямал» и Red Wings из Екатеринбурга в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург.Свердловская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг для пассажиров, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.