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В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в Уфе, Салехарде, Ноябрьске и Оренбурге.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержаны рейсы авиакомпаний «ЮТэйр», «Ямал» и Red Wings из Екатеринбурга в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург.
Свердловская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг для пассажиров, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержаны рейсы авиакомпаний «ЮТэйр», «Ямал» и Red Wings из Екатеринбурга в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург.
Свердловская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг для пассажиров, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
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