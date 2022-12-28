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Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распустил штаб, созданный в октябре 2022 года «для повышения уровня безопасности» и создал новый оперативный штаб.
Согласно указу губернатора, основные задачи нового штаба – защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение потребностей вооруженных сил РФ, а также охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
В состав оперштаба включены 26 человек – члены областного правительства, представители силовых структур, начальство Свердловской железной дороги, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Руководитель оперштаба – Евгений Куйвашев.
Согласно указу губернатора, основные задачи нового штаба – защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение потребностей вооруженных сил РФ, а также охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
В состав оперштаба включены 26 человек – члены областного правительства, представители силовых структур, начальство Свердловской железной дороги, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Руководитель оперштаба – Евгений Куйвашев.
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