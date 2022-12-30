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Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более 4000 человек
Общество
Фото: екатеринбург.рф
В новогоднюю ночь ледовый городок на пощади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 4000 жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Несмотря на морозную погоду, екатеринбуржцы целыми семьями собирались в городке задолго до боя курантов. Дети катались на горках, а взрослые осматривали новогоднюю площадку. На большом мониторе показали трансляцию традиционного обращения президента.
Следующий пик посещаемости ледового городка пришелся на 2-3 часа ночи. Встретившие торжество дома горожане отправились гулять по праздничному Екатеринбургу.
Отметим, что ледовый городок обошелся для городского бюджета в рекордную сумму 26,2 миллиона рублей. Работать новогодняя площадка будет до 15 января.
Ранее «Вечерние ведомости» публиковали стоимость всех ледовых городков в Екатеринбурге с 2009 года.
Несмотря на морозную погоду, екатеринбуржцы целыми семьями собирались в городке задолго до боя курантов. Дети катались на горках, а взрослые осматривали новогоднюю площадку. На большом мониторе показали трансляцию традиционного обращения президента.
Следующий пик посещаемости ледового городка пришелся на 2-3 часа ночи. Встретившие торжество дома горожане отправились гулять по праздничному Екатеринбургу.
Отметим, что ледовый городок обошелся для городского бюджета в рекордную сумму 26,2 миллиона рублей. Работать новогодняя площадка будет до 15 января.
Ранее «Вечерние ведомости» публиковали стоимость всех ледовых городков в Екатеринбурге с 2009 года.
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