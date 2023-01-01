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ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада

09.31 Понедельник, 2 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за надвигающегося снегопада.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 января в регионе ожидаются сильный снег и метель. В связи с этим водителям следует быть предельно внимательными, учитывать погодные условия, выбирать пониженный скоростной режим, избегать резких маневров, а также увеличить дистанцию и боковой интервал. Водителям с небольшим опытом рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Также автоинспекторы советуют отказаться от дальних поездок, перенеся их на более благоприятное время.

Пешеходам следует учитывать, что на зимней дороге увеличивается тормозной путь автомобилей. При переходе дороги необходимо убедиться, что машины остановили и водители уступают дорогу. По ночам следует использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Сотрудники ГИБДД патрулируют трассы Свердловской области. Автоинспекторы ориентированы на оказание скорой помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. Также участники дорожного движения, оказавшиеся в сложной ситуации на дороге, могут круглосуточно обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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13:03 В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего 30 декабря
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10:01 Искавшая сбежавшего питомца жительница Берёзовского столкнулась с мошенником
17:58 С наступающим Новым годом!
16:22 В Арамиле проходит конкурс Рождественских вертепов
15:14 Заводчане уральского завода сделали новогодний подарок животным в приютах
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13:34 В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали двое несовершеннолетних
13:04 Под Алапаевском отметят Праздник валенка
11:27 Космонавт из Екатеринбурга с коллегами по-праздничному украсил МКС
10:56 Первая в 2023-м году авторская экскурсия пройдёт в Екатеринбурге по «Пятаку»
10:19 На одной из улиц Екатеринбурга спалили две иномарки
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