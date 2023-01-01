Свердловские спасатели объявили 2 января штормовое предупреждение

«Особенно осторожными следует быть автолюбителям. По возможности ограничьте выезд на загородные трассы, выбирайте стиль вождения в соответствии с погодными условиями!», – говорится в сообщении пресс-службы свердловского МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. Завтра, 2 января, в регионе ожидается сильный снег и метель в отдельных районах.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».