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Редакция «Вечерних ведомостей» поздравляет постоянных и случайных читателей с наступающим Новым годом!Мы желаем вам добра и поводов для улыбок!Будьте здоровы и берегите себя и своих близких людей и животных!Помните, что все обязательно будет хорошо!И верьте в чудеса – они случаются!