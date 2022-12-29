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С наступающим Новым годом!
Общество
Редакция «Вечерних ведомостей» поздравляет постоянных и случайных читателей с наступающим Новым годом!
Мы желаем вам добра и поводов для улыбок!
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких людей и животных!
Помните, что все обязательно будет хорошо!
И верьте в чудеса – они случаются!
Мы желаем вам добра и поводов для улыбок!
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких людей и животных!
Помните, что все обязательно будет хорошо!
И верьте в чудеса – они случаются!
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