В Арамиле проходит конкурс Рождественских вертепов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Арамильское благочиние совместно с администрацией Арамильского округа проводят конкурс Рождественских вертепов. Подключиться к нему можно до 5-го января, а уже 8-го января станут известны победители.Организаторы заявляют, что этим мероприятием хотят поднять интерес населения к традициям Русской Православной Церкви и, заодно, простимулировать семейное и детское творчество. Правда, второй цели несколько противоречит ещё одна, о которой сказано в Положении конкурса. Сформулирована она так: «создание в городах и селах единой праздничной атмосферы в преддверии Рождества Христов». Отсюда и предупреждение претендентам на участие: «перед выполнением работ следует познакомиться с праздником Рождества Христова, а также с выполнением рождественского вертепа именно в православной традиции». То есть, никакой свободы творчества не предполагается, всё должно соответствовать канону: младенец Христос должен быть покрыт пеленами, а Вифлеемскую звезду следует изображать восьмиконечной, а не какой-либо иной. Вот в изображении второстепенных персонажей Рождественского вертепа можно проявить фантазию (в пределах разумного, конечно).К участию в конкурсе принимаются как компактные, настольные вертепы, так и полнофигурные, уличные. Жюри рассматривать их будет наравне, а номинации распределены по иным параметрам: отдельно будут выбирать лучшие индивидуальные и семейные работы, а также те вертепы, которые созданы трудовыми коллективами (детского сада, например).Настольные переносные вертепы принимают во Дворце культуры Арамиля (улица Рабочая, 120А). Там же пройдёт и церемония награждения победителей.