Под Алапаевском отметят Праздник валенка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В селе Арамашево Алапаевского района Свердловской области готовятся отметить Праздник валенка. Он запланирован на 6-ое января.В указанный день жители села сами будут обуты в валенки и гостей из других уголков области ждут в такой же обувке. К празднику организуют целый ряд интересных мероприятий, связанных с его виновником. В программе: мастер-классы по валянию маленьких валеночков, выставка о возникновении и развитии пимокатного ремесла, экскурсии по селу и зимний хоровод (в валенках, разумеется), — сообщает сайт областного правительства. Начало праздника — ровно в час дня.Валенки часто связывают именно с русской традицией одеваться. На самом же деле, разные его вариации существуют у многих народов Евразии. Изготавливаются они из вяленой шерсти различных животных, из верблюжьей, козьей, кроличьей или даже коровьей, в зависимости от региона, где изготавливались. На Руси валенки появились через народы, входившие в состав Золотой Орды. Прообразом валенок были пимы, войлочные сапоги кочевников.