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Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»
Общество
Фото: Википедия / commons.wikimedia.org
Паблики Ревды переполнились фотографиями необычного (и необычайно красивого) атмосферного явления. Жители уральского города делятся друг с другом снимками так называемого «светового леса».
«Световой лес» или «световые столбы» выглядит, как многочисленные лучи света, строго вертикально тянущиеся от поверхности земли в небо. Будто кто-то специально расставил мощные на большой территории мощные прожектора и с наступлением темноты направил их вверх. На самом деле, причина этого явления, которое ещё в шутку называют ревдинским северным сиянием, — резкое похолодание. Из-за падения температуры в воздухе образуются мелкие ледяные кристаллы, в которых начинает отражаться свет от уличных фонарей и прочих светящихся предметов.
Обычно «световой лес» вырастает при морозах ниже -20 градусов по Цельсию. К слову, в Ревде сейчас -16 градусов, но к утру температура опустится до -21.
«Световой лес» или «световые столбы» выглядит, как многочисленные лучи света, строго вертикально тянущиеся от поверхности земли в небо. Будто кто-то специально расставил мощные на большой территории мощные прожектора и с наступлением темноты направил их вверх. На самом деле, причина этого явления, которое ещё в шутку называют ревдинским северным сиянием, — резкое похолодание. Из-за падения температуры в воздухе образуются мелкие ледяные кристаллы, в которых начинает отражаться свет от уличных фонарей и прочих светящихся предметов.
Обычно «световой лес» вырастает при морозах ниже -20 градусов по Цельсию. К слову, в Ревде сейчас -16 градусов, но к утру температура опустится до -21.
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