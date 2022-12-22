Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Паблики Ревды переполнились фотографиями необычного (и необычайно красивого) атмосферного явления. Жители уральского города делятся друг с другом снимками так называемого «светового леса».«Световой лес» или «световые столбы» выглядит, как многочисленные лучи света, строго вертикально тянущиеся от поверхности земли в небо. Будто кто-то специально расставил мощные на большой территории мощные прожектора и с наступлением темноты направил их вверх. На самом деле, причина этого явления, которое ещё в шутку называют ревдинским северным сиянием, — резкое похолодание. Из-за падения температуры в воздухе образуются мелкие ледяные кристаллы, в которых начинает отражаться свет от уличных фонарей и прочих светящихся предметов.Обычно «световой лес» вырастает при морозах ниже -20 градусов по Цельсию. К слову, в Ревде сейчас -16 градусов, но к утру температура опустится до -21.