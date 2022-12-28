Парк Маяковского открыл для посетителей две высоченные горки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одним из главных развлечений прошлых новогодних праздников для екатеринбуржцев стало катание с огромной, 17-метровой горки, которая появилась в ЦПКиО имени Горького. В этом году она вернулась в парк, а помимо неё открылась ещё одна высокая горка.Чтобы удовлетворить спрос всех посетителей Центрального парка культуры и отдыха, и несколько убавить очереди на Тинкьофф-горку, решено было сделать ещё одну. Она значительно ниже, но тоже выглядит «переростком» среди большинства горок города. Её высота 8 метров, а скат выполнен изо льда. На обе горки допускают только детей старше 6-ти лет, чей рост равен или превышает 120 сантиметров (остальным придётся за год подрасти к следующему Новому году).Катание с горок в парке небесплатное — билет стоит 50 рублей. Здесь же, в парке продаются ледянки. Только на них (ну, или напринесённых из дома) можно скатываться с 8-метровой горки. Для спуска с гигансткой гоки предусмотрены специальные тюбинги.Но, разумеется, горки — не единственное развлечение, приготовленное на новогодние праздники ЦПКиО. Так, для тех екатеринбуржцев, кто захочет встретить 2023-й год в любимом парке, запланирована целая праздничная программа, которая начнётся за полчаса до боя курантов и закончится под утро.