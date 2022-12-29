Возрастное ограничение 18+
В новогоднюю ночь в Свердловской области будет морозно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогоднюю ночь в Свердловской области и Екатеринбурге будет морозно. Температура воздуха крайнем севере и востоке региона может опуститься до -35°С.
В субботу, 31 декабря, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -18…-23°С, в горах и низинах до -29°С. Днем -15…-20°С, в горах и низинах до -25°С. Ветер восточный 3-8°С.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой снег. Ночью -18…-20°С, днем -16…-18°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 1 января, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -25…-30°С, на крайнем севере и востоке до -35°С, на крайнем юго-западе до -20°С. Днем -15…-20°С, на крайнем севере и востоке -23…-28°С, на крайнем юго-западе до -10°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -25…-27°С, днем -15…-17°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 2 января, в регионе облачно, снег, местами сильный, метель. Ночью -16…-21°С, на крайнем севере -26…-31°С. Днем на юге -1…-6°С, на севере до -11°С, на крайнем севере -18…-23°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег. Ночью -16…-18°С, днем -3…-5°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 31 декабря, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -18…-23°С, в горах и низинах до -29°С. Днем -15…-20°С, в горах и низинах до -25°С. Ветер восточный 3-8°С.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой снег. Ночью -18…-20°С, днем -16…-18°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 1 января, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -25…-30°С, на крайнем севере и востоке до -35°С, на крайнем юго-западе до -20°С. Днем -15…-20°С, на крайнем севере и востоке -23…-28°С, на крайнем юго-западе до -10°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -25…-27°С, днем -15…-17°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 2 января, в регионе облачно, снег, местами сильный, метель. Ночью -16…-21°С, на крайнем севере -26…-31°С. Днем на юге -1…-6°С, на севере до -11°С, на крайнем севере -18…-23°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег. Ночью -16…-18°С, днем -3…-5°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Конец 2022 года в Свердловской области будет морозным
29 декабря 2022
29 декабря 2022
Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
22 декабря 2022
22 декабря 2022
Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области
25 декабря 2022
25 декабря 2022