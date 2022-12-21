Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в преддверье новогодних праздников образовались огромные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.Заторы традиционно образовались в центре – на проспекте Ленина, улицах Малышева, Радищева, Куйбышева, Московской, Челюскинцев и 8 Марта.Также пробки фиксируются в других районах – на улицах Репина, Светлореченской, Серафимы Дерябиной, проспекте Космонавтов, Шефской, Щорса, Базовом переулке и на Объездной.Движение затрудняют и аварии. По данным «Яндекс. Карты», ДТП произошли на улицах Челюскинцев, Ткачей и Щорса.