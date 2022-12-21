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Мэрия Екатеринбурга отложила благоустройство дендропарка на неопределенный срок
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга на неопределенный срок отложила благоустройство дендропарка на улице Первомайской, который хотели обновить к 300-летию города.
На прошлой неделе «Вечерние ведомости» писали про долгую историю с отменой аукциона на проект благоустройства дендропарка на улице Первомайской.
После того как выигравший аукцион подрядчик через суд добился признания расторжения с ним договора незаконным, городские власти не намерены объявлять новый аукцион. Из ответа мэрии на запрос «Вечерних ведомостей» следует, что в бюджете средства для этого не заложили.
На прошлой неделе «Вечерние ведомости» писали про долгую историю с отменой аукциона на проект благоустройства дендропарка на улице Первомайской.
После того как выигравший аукцион подрядчик через суд добился признания расторжения с ним договора незаконным, городские власти не намерены объявлять новый аукцион. Из ответа мэрии на запрос «Вечерних ведомостей» следует, что в бюджете средства для этого не заложили.
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