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Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области не планируют продлевать дистанционное обучение в школах после новогодних праздников.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что фиксируется спад заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.
Ожидается, что обучение детей в школах после новогодних каникул начнется в обычном режиме.
Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал с 19 декабря перевести на дистант учащихся школ Екатеринбурга, Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога. С 26 декабря дистант рекомендовали ввести по Свердловской области.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что фиксируется спад заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.
«Мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективны. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах», – отметила Пономарева.
Ожидается, что обучение детей в школах после новогодних каникул начнется в обычном режиме.
Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал с 19 декабря перевести на дистант учащихся школ Екатеринбурга, Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога. С 26 декабря дистант рекомендовали ввести по Свердловской области.
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