Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют

«Мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективны. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах», – отметила Пономарева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости