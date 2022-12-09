В Свердловской области возвращают масочный режим и переводят школьников на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор рекомендует перевести школьников на дистанционное обучение и ввести масочный режим в местах массового пребывания людей в Свердловской области. В Екатеринбурге учеников переводят на дистант с 19 декабря.По словам замруководителя областного Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, в Свердловской области из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение уже переведены девять школ и 31 детский сад, всего закрыты 654 класса в 224 школах и 366 групп в 250 детсадах.C 19 декабря Роспотребнадзор рекомендует перевести на дистант учащихся школ Екатеринбурга, Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога. С 26 декабря дистант рекомендуется ввести во всех муниципалитетах Свердловской области.Пономарева также просит установить «строжайший» запрет на проведение новогодних мероприятий в карантинных классах.Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 19 декабря во всех школах города вводится дистанционный режим обучения, а с 26 декабря ученики уходят на новогодние каникулы.Управление Роспотребнадзора по Свердловской области также рекомендует ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям региона защиту органов дыхания необходимо в местах массового пребывания населения: общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры, в учебных аудиториях, на рабочих местах и так далее.Отметим, что сегодня днем в родительские чаты стали рассылать сообщения о том, что школьники переходят на дистант с 19 декабря, с 26-го – уходят на зимние каникулы, а третья четверть начнется 9 января 2023 года.