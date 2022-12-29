«Святогор» построил новый корт для юных хоккеистов поселка Полуночное

– Радостно, что нам с администрацией Ивдельского ГО за последние два года удается построить уже вторую хоккейную коробку, – отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. – Мы очень рассчитываем, что эти корты не будут пустовать, и здесь физкультурой и спортом будут заниматься и дети, и взрослые.

Фото: пресс-служба УГМК

– Открытие кортов в нашем городе стало хорошей традицией, – сказала в приветственном слове председатель думы Ивдельского ГО Татьяна Кузьмина. – Я очень благодарна предприятию «Святогор», администрации Ивдельского ГО, всем депутатам и, конечно же, жителям Полуночного, которые в свое время не только сохранили хоккейную культуру, команду, но и продолжали заниматься в непростых условиях.

Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Благодаря поддержке «Святогора» в поселке Полуночное Ивдельского городского округа появился новый хоккейный корт. В церемонии его открытия приняли участие заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев, заместитель главы Ивдельского ГО Татьяна Рязанцева, председатель гордумы Татьяна Кузьмина, а также многочисленные хоккеисты и болельщики.Появление данного спортивного объекта стало возможным благодаря совместным усилиям хоккеистов поселка, администрации Ивдельского ГО и руководства «Святогора». И металлурги смогли воплотить мечту посельчан – от проекта до новой хоккейной коробки.А чтобы тренировочный процесс проходил на должном уровне, ивдельские хоккеисты получили ещё один сюрприз – хоккейные шайбы.Новый хоккейный корт – это ледовая площадка общей площадью 1800 м2, огражденная современными стеклопластиковыми бортами. Необходимые условия для игр и тренировок в темное время суток обеспечивают четыре стальные мачты освещения.Завершилась торжественная церемония матчем на льду нового хоккейного корта между разными составами местной хоккейной команды «Металлург».