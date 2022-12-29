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«Святогор» построил новый корт для юных хоккеистов поселка Полуночное
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Благодаря поддержке «Святогора» в поселке Полуночное Ивдельского городского округа появился новый хоккейный корт. В церемонии его открытия приняли участие заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев, заместитель главы Ивдельского ГО Татьяна Рязанцева, председатель гордумы Татьяна Кузьмина, а также многочисленные хоккеисты и болельщики.
Появление данного спортивного объекта стало возможным благодаря совместным усилиям хоккеистов поселка, администрации Ивдельского ГО и руководства «Святогора». И металлурги смогли воплотить мечту посельчан – от проекта до новой хоккейной коробки.
А чтобы тренировочный процесс проходил на должном уровне, ивдельские хоккеисты получили ещё один сюрприз – хоккейные шайбы.
Новый хоккейный корт – это ледовая площадка общей площадью 1800 м2, огражденная современными стеклопластиковыми бортами. Необходимые условия для игр и тренировок в темное время суток обеспечивают четыре стальные мачты освещения.
Завершилась торжественная церемония матчем на льду нового хоккейного корта между разными составами местной хоккейной команды «Металлург».
Появление данного спортивного объекта стало возможным благодаря совместным усилиям хоккеистов поселка, администрации Ивдельского ГО и руководства «Святогора». И металлурги смогли воплотить мечту посельчан – от проекта до новой хоккейной коробки.
– Радостно, что нам с администрацией Ивдельского ГО за последние два года удается построить уже вторую хоккейную коробку, – отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. – Мы очень рассчитываем, что эти корты не будут пустовать, и здесь физкультурой и спортом будут заниматься и дети, и взрослые.
А чтобы тренировочный процесс проходил на должном уровне, ивдельские хоккеисты получили ещё один сюрприз – хоккейные шайбы.
Новый хоккейный корт – это ледовая площадка общей площадью 1800 м2, огражденная современными стеклопластиковыми бортами. Необходимые условия для игр и тренировок в темное время суток обеспечивают четыре стальные мачты освещения.
– Открытие кортов в нашем городе стало хорошей традицией, – сказала в приветственном слове председатель думы Ивдельского ГО Татьяна Кузьмина. – Я очень благодарна предприятию «Святогор», администрации Ивдельского ГО, всем депутатам и, конечно же, жителям Полуночного, которые в свое время не только сохранили хоккейную культуру, команду, но и продолжали заниматься в непростых условиях.
Завершилась торжественная церемония матчем на льду нового хоккейного корта между разными составами местной хоккейной команды «Металлург».
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