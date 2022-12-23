Возрастное ограничение 18+
Перед праздниками в Дегтярске закрылось здание автовокзала
Общество
Фото: «Вести Урал»
В Дегтярске перед новогодними праздниками закрылось здание центрального автовокзала. Теперь местным жителям свой автобус приходится ждать на морозе, сообщает «Вести Урал».
Автовокзал Дегтярска в сутки обслуживает до 40 рейсов: пригородное сообщение с деревнями и междугороднее сообщение с Ревдой и Москвой. Каждый день через транспортный узел проходят около тысячи человек.
В мэрии рассказали, что здание автовокзала принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдает помещение в аренду транспортным компаниям. В этот раз транспортники не смогли заплатить аренду. Решать проблемы планируют за счет средств местного бюджета, но только в январе.
Планируется, что здание автовокзала откроют после новогодних каникул.
Автовокзал Дегтярска в сутки обслуживает до 40 рейсов: пригородное сообщение с деревнями и междугороднее сообщение с Ревдой и Москвой. Каждый день через транспортный узел проходят около тысячи человек.
В мэрии рассказали, что здание автовокзала принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдает помещение в аренду транспортным компаниям. В этот раз транспортники не смогли заплатить аренду. Решать проблемы планируют за счет средств местного бюджета, но только в январе.
«Это мы уже будем проговаривать в январе. Уже проговорили, но договор будем заключать в январе. Прямой договор, аукционных процедур не требуется. Единственное, что на праздники получился провал в этом году», – рассказал замглавы администрации Дегтярска Виктор Солдатов.
Планируется, что здание автовокзала откроют после новогодних каникул.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошел в частном секторе в Екатеринбурге
26 декабря 2022
26 декабря 2022