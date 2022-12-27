Ельцин Центр остался без арт-директора

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Конец 2022-го года стал и концом сотрудничества Ильи Шипиловских с Ельцин Центром. Нынешний арт-директор Ельцин Центра решил сменить место работы, о чём и сообщил подписчикам своих соцсетей.«Я очень благодарен судьбе и некоторым конкретным людям за эти увлекательные 6 лет. Я многое узнал, познакомился с выдающимися людьми и получил возможность делать всё, что нужно, чтобы современное искусство и не менее современный зритель находили друг друга и радовались этой встрече», — пишет теперь уже бывший арт-директор Ельцин Центра. О конкретных причинах, побудивших его уйти с занимаемой должности, он не сообщает, но выражает уверенность в сложившейся команде, которую оставляет.Кто придёт на его место, ещё неизвестно, но уходит Илья Шипиловских «в свободное плаванье». «Идти на новую постоянную работу пока не хочется. И потому что в галерее было сделано так много, что нужно это осмыслить, и потому что пока мне сложно себе объяснить, куда вообще устраиваться сейчас и зачем». В ближайшем будущем Шипиловских видит себя независимым куратором выставок, а также онлайн-консультантом по вопросам организации выставок и музейных экспозиций.Напомним, ранее произошла смена руководителя в Музее истории Екатеринбурга. После того, как Сергей Каменский покинул пост директора Музея, его место занял Игорь Пушкарёв. На которого тут же «наехали», да так крепко, что он оказался под судом с обвинением в дискредитации Вооруженных сил РФ (дата ближайшего заседания — 13-е января).