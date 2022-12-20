В Екатеринбурге состоятся традиционные «Рождественские старты»

«В честь 300-летия Екатеринбурга мы решили включить в программу забег на дистанцию 300 метров как для мужчин, так и для женщин. Для этой дисциплины мы создали особый, увеличенный призовой фонд. Пробежать 300 метров заявились сильнейшие спринтеры страны. Это будет нашим подарком городу на день рождения», – отметил директор спорткомплекса «Луч» и заслуженный работник физической культуры России Рафаил Карманов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 7 января 2023 года состоятся традиционные «Рождественские старты». Состязания пройдут в спортивном комплексу «Луч».Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала, что «Рождественские старты» – это традиционное мероприятие, которое открывает легкоатлетический год во всей России. Состязания пройдут уже в 32-й раз.В стартах участвуют спортсмены высочайшего класса. Чтобы выступить на соревнованиях, атлет должен быть призером, как минимум, чемпионата страны. На данный момент на состязание заявились 26 золотых медалистов всероссийских соревнований.«Рождественские старты» в 2023 году будут состоять из 21 состязания, в том числе мужских и женских забегов на дистанции от 60 до 3000 метров и прыжков в высоту. В соревнованиях примут участие как юниоры до 16 лет, так и маститые спортсмены.Предварительные забеги начнутся в 10.00, а финалы – с 12.00. Всего на мероприятии выявят лучших атлетах в 14 дисциплинах.