Четвертый исправительный центр ГУФСИН открылся в Свердловской области



Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

«В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений распорядка учреждений, желающие поскорей выйти на свободу и воссоединиться со своими семьями. Они проживают на территории общежитий, где сами готовят себе еду, стирают одежду, отдыхают во внерабочее время. Привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством РФ, из их заработной платы в доход государства удерживается от 5 до 20%. У них больше возможностей для поддержания социальных связей с родными и близкими. Им разрешено иметь сотовые телефоны, созваниваться с семьей, встречаться с родственниками в выходные», – добавили в пресс-службе ГУФСИН.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове сегодня открылся участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при КП-45 ГУФСИН по Свердловской области. Это уже четвертый исправцентр для осужденных в регионе.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, УФИЦ в Камышлове рассчитан на 140 мужчин, осужденных к принудительным работам. Исправительный центр открыли в результате взаимодействия руководства региона, ГУФСИН и завода ЖБИ. Завод нуждается в рабочей силе, а ГУФСИН готово предоставить осужденных для трудоустройства.Деньги для ремонта помещений в УФИЦ вложили предприниматели, а мебель для центра изготовили в учреждениях ГУФСИН. Также главк обеспечил исправцентр швейными изделиями – постельным бельем и прочим.Директор камышловского завода железобетонных изделий Алексей Сажаев на церемонии открытия выразил уверенность в том, что осужденные из УФИЦ помогут заводу нарастить выпуск продукции, трудясь на современном производстве.Сейчас в исправительных центрах в Свердловской области на учетах состоят около 240 осужденных к принудительным работам. Они трудятся на разных промышленных предприятиях и находятся под постоянным контролем сотрудников УИС.