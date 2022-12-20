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Суд по делу главы свердловского отделения «Союза десантников России» отложили до апреля

12.27 Четверг, 29 декабря 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурге перенес дату рассмотрения уголовного дела в отношении главы регионального отделения «Союза десантников России» Евгения Тетерина. Об этом сообщает ЕАН.

Евгений Тетерин приехал на суд из Луганска, куда отбыл ранее, не предупредив следствие. По данным информационного агентства, суд отложил рассмотрение уголовного дела до 14 апреля.

Председателя регионального отделения «Союза десантников России», экс-начальника свердловского штаба «Юнармии» и члена Общественной палаты области Евгения Тетерина задержали в ноябре прошлого года. Ему вменили часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Его дело в ноябре этого года передали в суд, но на предварительное слушание по делу он не явился, так как уехал в Луганск, не взяв разрешения у следователя.

В ходе заседания Тетерин не признал свою вину. Он также пояснил, что судья был предупрежден о его отъезде, поэтому Тетерин не понимает, почему его потеряли. Администрация Свердловской области ходатайствовала, чтобы перенести суд, потому что у Евгения Тетерина контракт в зоне боевых действий. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова тоже просила отложить суд.

Адвокат Тетерина сказал, что подобные моменты юридически не регламентированы, но сейчас «другие реалии». Сначала суд не согласился переносить заседание и приостанавливать производство по делу до 10 января. Однако, посовещавшись, суд все же принял решение о переносе даты на 14 апреля.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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