Свердловский омбудсмен предложила отправить следователя по делу Тетерина «на мобилизацию» после вопроса о его отсутствии в суде

«Вот вы знаете, в январе он уже будет занят в процессах. И я сейчас ищу человека, который бы так работал, как он. Потому что сегодня он в Красном Лимане, завтра он у нас в Сватово и так далее. Я готова вам предложить поехать. Поедемте, если еще и армия возьмет. Это раз. Во-вторых, он находится за судом. И в суд я написала свое ходатайство, о том, что я прошу перенести. Суд остался при своем, решил все-таки предварительное слушание провести. На предварительное слушание, бывает, приходят и адвокаты. Это важно, что адвокат пришел. И третье. Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительное слушание. Поэтому я прошу понять, что уполномоченный по правам человека Мерзлякова работает прежде всего на человека. Иногда убирая какие-то условности», – поясняет Мерзлякова.

«И следователю можно на мобилизацию поехать, но у них всех бронь. Те, у кого бронь, они такие спокойные», – заявила Татьяна Мерзлякова в конце ответа.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости