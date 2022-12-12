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Свердловский омбудсмен предложила отправить следователя по делу Тетерина «на мобилизацию» после вопроса о его отсутствии в суде
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня прошла пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. На вопрос журналиста ЕАН о том, почему на Донбассе омбудсмена представляет глава Союза десантников Евгений Тетерин, который при этом находится под следствием, Мерзлякова предложила мобилизовать следователя, а также отправить туда самого журналиста.
По мобилизации омбудсмен предложила отправить и следователя, но отметила, что у него есть бронь.
Напомним, что председателя регионального отделения «Союза десантников России», начальника свердловского штаба «Юнармии» и члена Общественной палаты области Евгения Тетерина задержали в ноябре 2021 года. Ему вменили часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Его дело в ноябре этого года уже передали в суд, но на предварительное слушание по делу он не явился, так как уехал в Луганск, не взяв разрешения у следователя.
«Вот вы знаете, в январе он уже будет занят в процессах. И я сейчас ищу человека, который бы так работал, как он. Потому что сегодня он в Красном Лимане, завтра он у нас в Сватово и так далее. Я готова вам предложить поехать. Поедемте, если еще и армия возьмет. Это раз. Во-вторых, он находится за судом. И в суд я написала свое ходатайство, о том, что я прошу перенести. Суд остался при своем, решил все-таки предварительное слушание провести. На предварительное слушание, бывает, приходят и адвокаты. Это важно, что адвокат пришел. И третье. Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительное слушание. Поэтому я прошу понять, что уполномоченный по правам человека Мерзлякова работает прежде всего на человека. Иногда убирая какие-то условности», – поясняет Мерзлякова.
По мобилизации омбудсмен предложила отправить и следователя, но отметила, что у него есть бронь.
«И следователю можно на мобилизацию поехать, но у них всех бронь. Те, у кого бронь, они такие спокойные», – заявила Татьяна Мерзлякова в конце ответа.
Напомним, что председателя регионального отделения «Союза десантников России», начальника свердловского штаба «Юнармии» и члена Общественной палаты области Евгения Тетерина задержали в ноябре 2021 года. Ему вменили часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Его дело в ноябре этого года уже передали в суд, но на предварительное слушание по делу он не явился, так как уехал в Луганск, не взяв разрешения у следователя.
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