Возрастное ограничение 18+
«Ледяной цирк» открылся в Верхней Пышме
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме состоялось открытие ледового городка под названием «Цирк детства». На праздничное мероприятие собрались сотни верхнепышминцев и гостей города.
С наступающим Новым 2023 годом горожан поздравили заместитель директора по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Елена Рябцева и заместитель главы ГО Верхняя Пышма Павел Выгодский. Они пожелали всем хорошего новогоднего настроения и поблагодарили организаторов за чудесный праздник. К поздравлениям верхнепышминцев присоединились коллективы ДК «Металлург», которые исполнили творческие номера.
Участники праздника все вместе попросили Деда Мороза и Снегурочку «зажечь» новогоднюю ёлку яркими огнями. Лесная красавица засверкала миллионом огней. «Медная» ёлка символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, имеющей официальный бренд Медная столица Урала. Технические возможности иллюминации позволяют транслировать на елке всевозможные графические элементы и дизайнерские решения. В этом году на ёлке транслируется бегущий заяц – символ 2023 года.
Отметим, что в ледяном царстве возведено 19 объектов изо льда, имеющих яркую подсветку. Рядом с елью верхнепышминцы и гости города увидели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, различные фигуры и фотозоны: «Лошадка», «Фокусник», «Фокусник с кроликом», «Трон». В городке представлены ледяные панно «Медведь на велосипеде», «Тюлень», «Слон», «Клоун», а также интерактивная скульптура «Жонглеры». Кроме того, дети могут покататься на большой и малых горках.
С наступающим Новым 2023 годом горожан поздравили заместитель директора по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Елена Рябцева и заместитель главы ГО Верхняя Пышма Павел Выгодский. Они пожелали всем хорошего новогоднего настроения и поблагодарили организаторов за чудесный праздник. К поздравлениям верхнепышминцев присоединились коллективы ДК «Металлург», которые исполнили творческие номера.
Участники праздника все вместе попросили Деда Мороза и Снегурочку «зажечь» новогоднюю ёлку яркими огнями. Лесная красавица засверкала миллионом огней. «Медная» ёлка символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, имеющей официальный бренд Медная столица Урала. Технические возможности иллюминации позволяют транслировать на елке всевозможные графические элементы и дизайнерские решения. В этом году на ёлке транслируется бегущий заяц – символ 2023 года.
Отметим, что в ледяном царстве возведено 19 объектов изо льда, имеющих яркую подсветку. Рядом с елью верхнепышминцы и гости города увидели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, различные фигуры и фотозоны: «Лошадка», «Фокусник», «Фокусник с кроликом», «Трон». В городке представлены ледяные панно «Медведь на велосипеде», «Тюлень», «Слон», «Клоун», а также интерактивная скульптура «Жонглеры». Кроме того, дети могут покататься на большой и малых горках.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Новый год в Верхнюю Пышму приедет «ледяной цирк»
23 декабря 2022
23 декабря 2022
Эльмашевская ёлка будет экологичнее центральной
23 декабря 2022
23 декабря 2022
Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
22 декабря 2022
22 декабря 2022
На базе отдыха в Верхней Пышме произошел пожар
27 декабря 2022
27 декабря 2022