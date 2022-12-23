«Ледяной цирк» открылся в Верхней Пышме

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме состоялось открытие ледового городка под названием «Цирк детства». На праздничное мероприятие собрались сотни верхнепышминцев и гостей города.С наступающим Новым 2023 годом горожан поздравили заместитель директора по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Елена Рябцева и заместитель главы ГО Верхняя Пышма Павел Выгодский. Они пожелали всем хорошего новогоднего настроения и поблагодарили организаторов за чудесный праздник. К поздравлениям верхнепышминцев присоединились коллективы ДК «Металлург», которые исполнили творческие номера.Участники праздника все вместе попросили Деда Мороза и Снегурочку «зажечь» новогоднюю ёлку яркими огнями. Лесная красавица засверкала миллионом огней. «Медная» ёлка символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, имеющей официальный бренд Медная столица Урала. Технические возможности иллюминации позволяют транслировать на елке всевозможные графические элементы и дизайнерские решения. В этом году на ёлке транслируется бегущий заяц – символ 2023 года.Отметим, что в ледяном царстве возведено 19 объектов изо льда, имеющих яркую подсветку. Рядом с елью верхнепышминцы и гости города увидели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, различные фигуры и фотозоны: «Лошадка», «Фокусник», «Фокусник с кроликом», «Трон». В городке представлены ледяные панно «Медведь на велосипеде», «Тюлень», «Слон», «Клоун», а также интерактивная скульптура «Жонглеры». Кроме того, дети могут покататься на большой и малых горках.