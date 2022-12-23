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В Нижнем Тагиле открыли главную елку и ледовый городок
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Накануне в Нижнем Тагиле открыли главную елку и ледовый городок на Театральной площади. Новогоднее оформление площадки в этом году посвятили героям российских и советских мультфильмов.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в ледовом городке установили скульптуры сказочных персонажей, комплексы горок с несколькими скатами, лабиринты и световые фигуры, а также фотозоны «Три богатыря» и «Лисья гора». Дед Мороз со Снегурочкой дали старт новогодним торжествам на центральной площадке.
Большой 120-метровый каток в этом году впервые залили рядом с главной елкой в городе. Светодиодная подсветка льда и гирлянда «Звездное небо» создали на катке волшебную атмосферу. Вход на каток свободный.
Ледовый городок на Театральной площади будет работать в течение месяца. Специалисты «Уралстрой-НТ» проследят за состоянием покрытия ледовой площадки и объектов, а частное охранное предприятие – за безопасностью отдыхающих.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в ледовом городке установили скульптуры сказочных персонажей, комплексы горок с несколькими скатами, лабиринты и световые фигуры, а также фотозоны «Три богатыря» и «Лисья гора». Дед Мороз со Снегурочкой дали старт новогодним торжествам на центральной площадке.
Большой 120-метровый каток в этом году впервые залили рядом с главной елкой в городе. Светодиодная подсветка льда и гирлянда «Звездное небо» создали на катке волшебную атмосферу. Вход на каток свободный.
Ледовый городок на Театральной площади будет работать в течение месяца. Специалисты «Уралстрой-НТ» проследят за состоянием покрытия ледовой площадки и объектов, а частное охранное предприятие – за безопасностью отдыхающих.
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