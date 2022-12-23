В Ивделе начнут шить национальную одежду манси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе открылась швейная мастерская, в которой манси начнут шить традиционную национальную одежду и создавать современные изделия с национальными орнаментами. Мастерская называется «Хаснэ Кол», что в переводе с мансийского языка означает «Умелый дом» или «Дом умелых людей».Как сообщили в департаменте информполитики области, идею о создании мастерской год назад предложила представитель манси Наталья Курикова. Проект реализовала ассоциация коренного малочисленного народа севера Свердловской области манси при благотворительной поддержке УГМК.Директор ассоциации Егор Николаев рассказал, что мастерская разместилась на улице Школьной, 18а. В двух комнатах организовали четыре рабочих места. Если заказов будет много, то предусмотрена возможность оборудовать еще два рабочих места. Несколько человек уже заявили о желании работать в швейном цехе.В качестве пилотной партии в мастерской выпустят толстовки с национальным орнаментом. Также можно заказать пошив одежды или принести на ремонт свои вещи, в том числе изделия из кожи и меха.