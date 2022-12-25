Возрастное ограничение 18+
Конец 2022 года в Свердловской области будет морозным
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в последние дни уходящего 2022 года ожидается морозная погода. Температура воздуха в некоторых районах может опуститься до -32°С.
В четверг, 29 декабря, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15…-20°С, в горах и на севере -23…-28°С. Днем -11…-16°С, на севере -19…-24°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-17°С, днем -12…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 30 декабря, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-20°С, на севере -25…-30°С. Днем -17…-22°С, на крайнем юге до -12°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -12…-14°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 31 декабря, в Свердловской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-25°С, на крайнем севере -27…-32°С. Днем -15…-20°С, на севере до -25°С, на крайнем севере до -30°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-22°С, днем -18…-20°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 29 декабря, в области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15…-20°С, в горах и на севере -23…-28°С. Днем -11…-16°С, на севере -19…-24°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-17°С, днем -12…-14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 30 декабря, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-20°С, на севере -25…-30°С. Днем -17…-22°С, на крайнем юге до -12°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-17°С, днем -12…-14°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 31 декабря, в Свердловской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-25°С, на крайнем севере -27…-32°С. Днем -15…-20°С, на севере до -25°С, на крайнем севере до -30°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-22°С, днем -18…-20°С. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области
25 декабря 2022
25 декабря 2022
Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
22 декабря 2022
22 декабря 2022
Умеренно морозная погода установится в Свердловской области
26 декабря 2022
26 декабря 2022