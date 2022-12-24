В Верхней Туре установили уникальные часы



Фото: департамент информационной политики Свердловской области



Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На центральной площади Верхней Туры по инициативе Совета ветеранов города установили арт-объект «Времена года». Деньги на создание композиции поступили из областного и местного бюджета, от бизнеса и от горожан.Арт-объект состоит из пяти частей: «Зима», «Весна», часы, «Лето» и «Осень». Каждое время года изображено в виде женской фигуры. В декоративной композиции предусмотрены подвижные механические элементы и световая иллюминация, а часы – со звуковым сопровождением.Стоимость проекта составила 2,8 миллиона рублей. Из этой суммы 140 тысяч рублей внесли горожане. Обязательства по финансовому обеспечению проекта приняли на себя 250 человек.Министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков рассказал, что с 2017 года в области внедряются механизмы инициативного бюджетирования. Этот инструмент предполагает, что жители города предлагают проект и сами частично готовы его профинансировать. Доля их участия составляет от 5%. Из областного бюджета направляется 50% стоимость проекта, а остальные средства выделяют муниципальный бюджет и бизнес.