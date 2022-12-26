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Екатеринбуржцы определят лучший в городе каток
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проводится опрос по определению лучшего катка в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Опрос запустили в системе «Активный Екатеринбург». На выбор горожанам предлагают 10 вариантов:
- «Северное сияние» в ЦПКиО;
- на стадионе «Юность»;
- на Екатеринбург-Арене;
- в Преображенском парке;
- у ТЦ VEER Mall;
- у башни Исеть;
- в Екатеринбург-ЭКСПО;
- в ТЦ Радуга-Парк;
- во дворе;
- не катаюсь на коньках.
Голосование будет длиться до 14 января 2023 года.
Опрос запустили в системе «Активный Екатеринбург». На выбор горожанам предлагают 10 вариантов:
- «Северное сияние» в ЦПКиО;
- на стадионе «Юность»;
- на Екатеринбург-Арене;
- в Преображенском парке;
- у ТЦ VEER Mall;
- у башни Исеть;
- в Екатеринбург-ЭКСПО;
- в ТЦ Радуга-Парк;
- во дворе;
- не катаюсь на коньках.
Голосование будет длиться до 14 января 2023 года.
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