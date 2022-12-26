Екатеринбуржцы определят лучший в городе каток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проводится опрос по определению лучшего катка в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Опрос запустили в системе «Активный Екатеринбург». На выбор горожанам предлагают 10 вариантов:- «Северное сияние» в ЦПКиО;- на стадионе «Юность»;- на Екатеринбург-Арене;- в Преображенском парке;- у ТЦ VEER Mall;- у башни Исеть;- в Екатеринбург-ЭКСПО;- в ТЦ Радуга-Парк;- во дворе;- не катаюсь на коньках.Голосование будет длиться до 14 января 2023 года.