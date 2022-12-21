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В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Свердловской области с января по октябрь этого года заграницу переехали 16 067 человек. Это примерно в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие данные приводит Свердловскстат.
Большинство уехавших из Свердловской области – 13 694 человека – живут в странах СНГ.
Кроме того, в другие регионы России переехали 67 877 свердловчан. Это на девять тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.
В Свердловскую область переехали 14 815 иностранцев, что на 2,2 тысячи больше, чем в 2021 году. Из них 13 780 человек – мигранты из СНГ. Также в область переехал 65 341 россиянин.
Большинство уехавших из Свердловской области – 13 694 человека – живут в странах СНГ.
Кроме того, в другие регионы России переехали 67 877 свердловчан. Это на девять тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.
В Свердловскую область переехали 14 815 иностранцев, что на 2,2 тысячи больше, чем в 2021 году. Из них 13 780 человек – мигранты из СНГ. Также в область переехал 65 341 россиянин.
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