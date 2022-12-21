В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Свердловской области с января по октябрь этого года заграницу переехали 16 067 человек. Это примерно в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие данные приводит Свердловскстат.Большинство уехавших из Свердловской области – 13 694 человека – живут в странах СНГ.Кроме того, в другие регионы России переехали 67 877 свердловчан. Это на девять тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.В Свердловскую область переехали 14 815 иностранцев, что на 2,2 тысячи больше, чем в 2021 году. Из них 13 780 человек – мигранты из СНГ. Также в область переехал 65 341 россиянин.